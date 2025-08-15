Надежда на конструктивный диалог. Важная встреча для всего мира пройдет на Аляске

К крошечному по меркам США городку Анкоридж (здесь всего примерно 300 тыс. населения) сейчас прикованы взгляды всего мира.

Ожидается, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа должны положить начало не только мирному урегулированию украинского конфликта, но и стать отправной точкой в отношениях двух стран. Что мир ожидает от главной политической встречи современности? Прогнозы на итоги и все последние заявления прямо сейчас.

Переговоры лидеров России и США

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45afec94-752b-4281-8383-078a9f73de48/conversions/75be47e0-4627-4ef7-b78f-64570e77ec58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45afec94-752b-4281-8383-078a9f73de48/conversions/75be47e0-4627-4ef7-b78f-64570e77ec58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45afec94-752b-4281-8383-078a9f73de48/conversions/75be47e0-4627-4ef7-b78f-64570e77ec58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45afec94-752b-4281-8383-078a9f73de48/conversions/75be47e0-4627-4ef7-b78f-64570e77ec58-xl-___webp_1920.webp 1920w

Этот день - 15 августа 2025-го - точно займет свое место в учебниках истории. Саммит Россия - США - первый за долгие годы. И весьма символично, что для исторической встречи российский и американский лидеры выбрали Аляску. Это крупнейший штат США и через Берингов пролив граничит с российским Чукотским автономным округом. В самой узкой точке расстояние между странами всего около 4 километров. А еще это самый русский штат Америки. Здесь же граница часовых поясов и международная линия дат. Идеальное место, чтобы стать отправной точкой в отношениях двух великих держав.

Александр Малькевич, журналист, член совета по правам человека при президенте России:

"Будут встречаться два мировых лидера. Я много раз на разных площадках подчеркиваю, что важен разговор в принципе о будущем мироустройства и о будущем российско-американских отношений. Потому что некоторые эксперты сужают, говорят, вот там сейчас какую-то судьбу Украины решат. Украина для Трампа находится вообще на периферии его интересов".

Важен разговор о будущем мироустройства и о будущем российско-американских отношений

Владимир Путин и Дональд Трамп встречались как минимум 6 раз, но переговоры на военной базе Элмендорф - Ричардсон будут первыми после начала второго срока Трампа и первыми для лидеров России и США после начала конфликта в Украине. Неудивительно, что к крохотному Анкориджу приковано столько внимания.

Александр Носович, политолог, главный редактор аналитического портала rubaltic.ru:

"Встреча на Аляске - это итог очень длительной, кропотливой работы, которую Россия и Соединенные Штаты вели официально с февраля этого года, после прихода в Белый дом его нынешней администрации. И в этом отношении можно предположить, что основные соглашения между Москвой и Вашингтоном уже согласованы, парафированы, проработаны, уточнены их детали. И в таких случаях встреча глав государств нужна, чтобы принять окончательное решение, окончательную межгосударственную договоренность о заключенных, уже согласованных соглашениях".

Трамп уверен в том, что его переговоры с Путиным на Аляске пройдут очень хорошо

На встречу двух лидеров в Белом доме заложили 7 часов - это следует из графика американского лидера, опубликованного его пресс-службой. Трамп вылетел в Анкоридж сегодня первым в районе 14:00 по минскому времени. Как сообщил телеканал NBC и подтвердила пресс-служба Кремля, американский президент встречает российского лидера с наивысшими почестями. А за несколько часов до вылета Трамп провел пресс-конференцию и заявил, что эта встреча с Владимиром Путиным должна быть прологом к следующим переговорам, которые, по мнению американского президента, могут состояться довольно скоро.

Трамп: Думаю, что президент Путин пойдет на мир

Дональд Трамп, президент США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f753b14f-d15e-467a-8429-b9031a69f139/conversions/9e7c41f7-3e94-4e98-942b-7198d35d4cab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f753b14f-d15e-467a-8429-b9031a69f139/conversions/9e7c41f7-3e94-4e98-942b-7198d35d4cab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f753b14f-d15e-467a-8429-b9031a69f139/conversions/9e7c41f7-3e94-4e98-942b-7198d35d4cab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f753b14f-d15e-467a-8429-b9031a69f139/conversions/9e7c41f7-3e94-4e98-942b-7198d35d4cab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дональд Трамп, президент США:

"Мы встретимся с президентом Путиным, с президентом Зеленским. Может, пригласим некоторых европейских лидеров, а может, и нет. Не знаю, будет ли это настолько важно. Посмотрим, что получится. Я думаю, что президент Путин пойдет на мир. Я думаю, что президент Зеленский пойдет на мир. Знаете, за последние полгода, чуть больше полугода, я разрешил 6 войн. И я этим очень горжусь. Я думал, что эта будет самой легкой. на самом деле она самая сложная".

Москва к диалогу готова, это подтвердили в российской делегации. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков заранее отметил, что настрой у делегации деловой, в приоритете сближение позиций. А Дмитриев подчеркнул, хорошо, что можно говорить без посредников.

Важная встреча для всего мира: надеемся на конструктивный диалог

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами:

"Безусловно, важная встреча для всего мира. И важно, что диалог продолжается. Надеемся на очень конструктивный диалог. Очень много дезинформации о России и, безусловно, есть важная возможность донести четко и прямо позицию России до американской стороны".

Известно, что сначала лидеры двух стран пообщаются тет-а-тет. Затем к диалогу присоединятся и члены делегаций. К слову, состав американской весьма красноречив. В списке нет вице-президента Вэнса и спецпосланника Уиткоффа. Зато включены глава ЦРУ и министр торговли. Это означает, что можно рассчитывать на громкие заявления. Возможно, речь пойдет об отмене санкций, именно они влияют на взаимную торговлю. Тем для обсуждения у глав государств много. И украинский вопрос - лишь один из них.

Путин и Трамп близки к тому, чтобы найти точки соприкосновения по ключевым вопросам

Александр Каргин, востоковед, политолог-американист news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86d16836-2a88-426f-9098-d8552cec2a0e/conversions/819e021c-a8cd-434e-8a51-6d8ac415085f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86d16836-2a88-426f-9098-d8552cec2a0e/conversions/819e021c-a8cd-434e-8a51-6d8ac415085f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86d16836-2a88-426f-9098-d8552cec2a0e/conversions/819e021c-a8cd-434e-8a51-6d8ac415085f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86d16836-2a88-426f-9098-d8552cec2a0e/conversions/819e021c-a8cd-434e-8a51-6d8ac415085f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Каргин, востоковед, политолог-американист:

"Я думаю, что прежде всего не стоит зацикливаться на истории с Украиной, потому что это абсолютно неизвестно, на самом деле к чему приведет, чем закончится. То есть, помимо украинского кейса, там будут другие темы, это довольно очевидно. Например, вопрос будет поставлен о торговле редкоземельными металлами и в принципе о том, как будет строиться глобальное отношение между Россией и США".

По мнению экспертов, грядущий саммит станет крупным дипломатическим прорывом Москвы и Вашингтона. Путин и Трамп близки к тому, чтобы найти точки соприкосновения по ключевым вопросам. Сам Трамп уверен в успехе встречи на 75 %.

Трамп рассчитывает на очную дипломатию и на свою способность вести переговоры

Дэвид Сальво, управляющий директор альянса за обеспечение демократии Германского фонда Маршалла:

"Президент Трамп очень рассчитывает на очную дипломатию и на свою способность вести переговоры. И я думаю, он предпочитает делать это лично. Думаю, он хочет лично понять намерения Путина. И я полагаю, что Путин считает, что сможет снова убедить Трампа в своей точке зрения".

Будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием

Подписание документов по результатам саммита на Аляске не планируется, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал ошибкой попытки "забегать вперед" и предрекать итог саммита. По его словам, во время мероприятия будут обговариваться темы, связанные с решением украинского конфликта. И добавил, что президенты России и США по результатам саммита очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь во время встречи.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e280a4e-9b53-42fa-9730-9b70dc67f0d7/conversions/a0f15b7e-bcd2-4015-91ef-7f437d920c1c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e280a4e-9b53-42fa-9730-9b70dc67f0d7/conversions/a0f15b7e-bcd2-4015-91ef-7f437d920c1c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e280a4e-9b53-42fa-9730-9b70dc67f0d7/conversions/a0f15b7e-bcd2-4015-91ef-7f437d920c1c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e280a4e-9b53-42fa-9730-9b70dc67f0d7/conversions/a0f15b7e-bcd2-4015-91ef-7f437d920c1c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием. Субстанция очень сложная, очень многогранная. Исходим при этом мы из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога. Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците".

Неудивительно, что Европа и Украина "затаили дыхание" в ожидании встречи двух лидеров. Как пишет испанская El País, влияние Киева и Брюсселя на ход переговоров совершенно ничтожно. Да, европейцам позволили дать Трампу наказы, но, скорее всего, они будут просто проигнорированы. El País отмечает, что геополитическая роль единой Европы становится все более второстепенной. Причем на Аляску европейцев не пригласили даже в качестве статистов.

Этот диалог невыгоден Европе

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebcefcfc-8da9-403a-9af2-920e8c4cb04a/conversions/8b6b64b5-cf9b-44ba-abda-3c2d1511ef4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebcefcfc-8da9-403a-9af2-920e8c4cb04a/conversions/8b6b64b5-cf9b-44ba-abda-3c2d1511ef4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebcefcfc-8da9-403a-9af2-920e8c4cb04a/conversions/8b6b64b5-cf9b-44ba-abda-3c2d1511ef4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebcefcfc-8da9-403a-9af2-920e8c4cb04a/conversions/8b6b64b5-cf9b-44ba-abda-3c2d1511ef4e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Это сотрудничество и этот диалог жутко невыгоден Европе. И сейчас, безусловно, через свои средства массовой информации, европейские силы напрямую, в том числе их сателлиты, которые были ими спонсированы (в принципе по всему миру такие СМИ находятся, какие-то блогеры) пытаются эту встречу путем давления на психологические точки (в первую очередь у Трампа) не то чтобы сорвать, но создать ей максимальное количество возражений и проблем, которые, на их взгляд, могут в какой-то момент у Трампа тригернуть и заставить его закончить этот мирный, уважительный диалог".