Польскому правительству необходимо ввести военный налог и приостановить некоторые социальные выплаты. Об этом заявил польский экономист, член Совета по денежно-кредитной политике Польши Людвик Котецкий.

Польша столкнулась с угрозой снижения кредитного рейтинга со стороны крупных агентств. В республике за первые два квартала 2025 года торговый дефицит составил почти 4 млрд долларов. В годовом исчислении экспорт сократился на 0,3 %, а импорт увеличился на три с небольшим процента. Ситуация ухудшается на фоне создания Варшавой искусственных и беспочвенных поводов к усилению региональной напряженности. Закрытие границ с Беларусью нарушило цепочки поставок, привело к проблемам у польских логистических компаний, а также довело приграничье Польши до социально-экономической катастрофы.

"Надо выйти из евроколхоза, так же, как нужно было выйти из советского блока, так же нужно выйти из Евросоюза. Евросоюз - это и Советский Союз, и третий Рейх в одном новом обличье, а также в радужных и зеленых тонах. Эта организация является враждебной независимому государству и суверенитету польского народа. В последние дни вы видите, какой проверке подвергается наша воля к выживанию, и против этой воли направлена другая воля всего международного сговора, в котором, к сожалению, участвуют предатели и глупцы в Варшаве", - заявил польский евродепутат Гжегож Браун.

Польский бизнес, между тем, снова считает убытки, прибыль, к слову, скоро разучится и вовсе считать, потому как закрытие границы чревато разорением для многих компаний и предпринимателей.

"Учения проходят каждый год, и закрытие границ - очередной варварский удар по полякам. Ведь раньше они тоже были, но никогда не было с этим проблем. В 2025 году нам стали внушать, что последний переход, соединяющий Польшу и Беларусь, должен быть закрыт для гражданского и экономического движения. Это полная изоляция между Польшей и Беларусью. Скажу, что это настоящее варварство, и мы чувствуем это на Подлясье, где границы уже много месяцев закрыты, а тысячи предпринимателей разорились, - выразил свое мнение в TikTok один из жителей Польши. - Это почувствовали миллионы людей, ведь от Подлясья получала выгоду половина Польши, и разорение предпринимателей лишило работы многих людей, даже далеко от границы. Почему это происходит? Думаю, нас отрезают не только физически, но и уже много лет информационно. Заметьте: как только начался конфликт, нас сразу отрезали от информации, чтобы мы не знали, что говорят россияне и белорусы. Мы полностью подвержены промывке мозгов польскоязычными, но не польскими СМИ, ведь телевидение только по названию польское. То же самое и с радиостанциями - польское название, а по сути только язык, потому что их нарратив ужасен. Сейчас снова пытаются втянуть нас в войну не только закрытием границ, но и, например, новостями".

Кажется, заблудились вовсе не дроны, которые якобы залетели в Польшу с территории России и о которых так кричат власти Польши, а сами польские политики. Здравый смысл от Варшавы улетает все дальше, а пиар с высоких трибун и постоянная эскалация вызывают уже нервные приступы смеха на улицах. Может, стоит прекращать клоунаду и подумать, наконец, про свой народ и сделать хоть что-нибудь в его интересах?