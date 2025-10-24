Наиважнейшая площадка для переговоров: ООН - 80 лет

"Нам нужна международная организация, которая будет учитывать позиции всех стран мира при принятии всяких решений. Просто сейчас действительно отдельные структуры ООН отклонились от первоначальных целей, которые были заложены странами - основателями ООН, среди которых была Белорусская Советская Социалистическая Республика. Поэтому мы все-таки выступаем за то, чтобы эта организация и дальше существовала и развивалась, но вернулась к тем принципам, целям и задачам, которые мы прописывали, когда ее учреждали. Вот тогда из нее будет толк, не будет таких дискуссий о том, что она не нужна на современном этапе развития человечества".