Наивный Зеленский и деньги от англосаксов: политолог рассказал о текущей ситуации в Украине

Владимир Зеленский достаточно слаб в понимании, что такое политика, международные отношения и история. Он не до конца понимает, что его, как использованный инструмент, постепенно выбрасывают. Таким мнением в "Актуальном интервью" поделился политолог, медиатехнолог Тарас Сидорец.

Тарас Сидорец (больше известен под псевдонимом Тарик Незалежко) переехал из Киева в Москву после развернувшихся в Украине событий в 2022 году. До этого мужчина занимался строительным бизнесом и увлекался музыкой.

Надо понять и еще один момент, отметил эксперт, что те же самые англичане - это пираты, которые привыкли грабить, но не привыкли делиться. "Зеленский достаточно много заработал, при этом достаточно наивен, когда думает, что деньги он смог перепрятать, и о них никто не знает", - сказал Тарас Сидорец.

Политолог предположил, что Зеленский, может быть, просто не обращал внимания на некоторых сенаторов США, которые говорили, что он выводил 50 млн долларов в месяц через ОАЭ. Также был специально куплен французский банк, чтобы отмывать деньги. "Зеленский в свое время купил на день рождения своей матери квартиру в Бурдж-Халифе. Он думает, что британцы и англосаксы в целом все это ему отставят?" - задался риторическим вопросом медиатехнолог.

Тарас Сидорец также затронул и тему гарантий безопасности для Украины и, в частности, Зеленского.

"Есть мэр Филатов, который когда-то сказал, мол, давайте обещать жителям Луганска и Донецка все, что угодно, а потом вешать будем. Так вот, когда Зеленскому что-то обещают, надо понимать, что (возвращаемся к тому, что англосаксы - пираты) выполнять будут те или иные обязательства только в том случае, если они взяты перед сильным человеком. Перед слабым никто никакие обязательства выполнять не будет, поэтому сейчас у англосаксов стоит задача найти формулу, которая на начальном этапе устроит и Зеленского, и Россию", - считает собеседник.

По мнению медиатехнолога, эту формулу осталось только вбить в голову, а с Зеленским обязательно разберутся, но позже. Тарас Сидорец уверен, что Зеленскому никто такое количество денег не простит. Обратил внимание эксперт и на то, что у Зеленского психотип нарцисса, который желает, чтобы его все любили, поэтому когда он уйдет в тень, ему захочется отмыть себя, высказать свою позицию, рассказать, как все было на самом деле, может, даже написать мемуары. Однако нужно ли англосаксам, чтобы Зеленский написал мемуары? Вопрос остается открытым.

Тарас Сидорец:

"Сейчас идет подготовка общественного мнения либо к новым, либо к оппозиционным политикам. Есть списки людей, которые пострадали от Зеленского, и большинство из них действительно надо спасать и вытаскивать. Но есть люди, которые у меня вызывают вопросы. Например, это бывшие депутаты, попавшие в опалу, и сейчас они становятся очень пророссийскими. На мой взгляд, это такая операция по подготовке подсунуть свинью, которая пытается вжиться в образ пророссийского политика".