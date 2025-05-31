Суббота, 31 мая, стала в Польше днем тишины. Накануне президентских выборов здесь запрещена всякая агитация.

По итогам ожесточенной и по общему мнению самой грязной в истории страны предвыборной кампании сложилась ситуация абсолютного равновесия: вероятного победителя президентских выборов угадать невозможно.

Чуть ли не последним, кто попытался повлиять на исход польских выборов, оказался Бэтмен: он, подобно иерихонской трубе, оглашал улицы Гданьска призывами голосовать за Навроцкого, а не за коммуниста Тшасковского. Супергерой оказался бессилен против полицейского наряда, который быстро пресек несанкционированную агитацию.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69d234b5-5f61-45f6-b009-b44da6fa6fe2/conversions/c0dd0545-f13c-4894-980a-84a3005b48bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69d234b5-5f61-45f6-b009-b44da6fa6fe2/conversions/c0dd0545-f13c-4894-980a-84a3005b48bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69d234b5-5f61-45f6-b009-b44da6fa6fe2/conversions/c0dd0545-f13c-4894-980a-84a3005b48bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69d234b5-5f61-45f6-b009-b44da6fa6fe2/conversions/c0dd0545-f13c-4894-980a-84a3005b48bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Буквально за несколько часов до наступления дня тишины в Польше опубликовали результаты последнего из предвыборных опросов: оба кандидата набирают около половины голосов, и разница между ними составляет считаные доли процента - то есть меньше статистической погрешности. На выборы придет больше избирателей, чем обычно - около 70 %. Социологи всерьез говорят о том, что исход голосования определят поляки, живущие за границей, а их ни много ни мало около 700 тыс. человек. Но и это ясности не прибавляет: поляки, живущие в ЕС, будут голосовать за проевропейского Тшасковского, а американские, которых тоже немало, - за трамписта Навроцкого.

Петр Бурас, глава Варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям:

"Тшасковский выступает за проевропейский курс с опорой на верховенство права, за аборты и другие прогрессивные реформы. Консерватор Навроцкий, если станет президентом, попытается обеспечить возвращение к власти в 2027 году партии "Право и справедливость".

В ход предвыборной кампании в Польше до крайности активно вмешивались зарубежные интересанты. Американские конгрессмены даже написали в адрес Еврокомиссии обиженное письмо с требованием разъяснений: а почему Брюссель агитирует за Тшасковского и, тем самым, вмешивается в дела суверенного государства? Впрочем, конгрессменам уместно было бы оборотиться на Вашингтон - у Белого дома тоже есть свой польский фаворит.

Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США:

"Что нам нужно от Польши? Нам нужно, чтобы вы выбрали правильного лидер! Лидера, который обеспечит поворот к консервативным ценностям! Вы выберете лидера, который будет работать с президентом Трампом, и у польского народа появится сильный союзник! Здесь сохранится военное присутствие США, здесь база "Форт Трамп" ради безопасности обеих наших стран".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c87fe06-db66-4b25-99a6-816bed19d1ac/conversions/5d022c55-ac17-42c6-9425-ceee6ec5f562-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c87fe06-db66-4b25-99a6-816bed19d1ac/conversions/5d022c55-ac17-42c6-9425-ceee6ec5f562-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c87fe06-db66-4b25-99a6-816bed19d1ac/conversions/5d022c55-ac17-42c6-9425-ceee6ec5f562-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c87fe06-db66-4b25-99a6-816bed19d1ac/conversions/5d022c55-ac17-42c6-9425-ceee6ec5f562-xl-___webp_1920.webp 1920w

Оба кандидата практически одними и теми же словами в случае своей победы обещают Польше волшебные перемены. При том, что претенденты на высший пост представляют силы либо давно стоящие у власти, либо много лет управлявшие страной: отчего же преображение не случилось раньше?

Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость":

"Да, дорогие мои, мы победим! Грядет амбициозная Польша, грядет безопасная и социально ответственная Польша! Грядет великая, гордая, сильная Польша, и грядут перемены! Победим мы, а не те ничтожества, которые хотят демонтажа государства! Никогда Польша не станет собственностью элит, ею будем править мы, граждане!"

В канун выборов стороны бомбардировали друг друга компроматом. Например, Навроцкого внезапно обвинили в сутенерстве, а Тшасковского - в недобросовестном обращении с госсобственностью. На что последний, в свою очередь, припомнил еще один скандал, когда правительство партии "Право и справедливость" организовало слежку за политическими оппонентами.

Рафал Тшасковский, кандидат в президенты Польши от партии "Гражданская коалиция":

"Я мэр Варшавы, я участвовал в пяти выборах. За мной следили все службы безопасности в правлении "ПиС". Обо мне известно все! А вот Навроцкий - человек, о котором мы постоянно узнаем что-то новое!"

Дополнительную непредсказуемость польским выбором придает то обстоятельство, что здесь, похоже, всерьез рассматривают возможность применения румынских технологий - то есть, отмены результатов голосования в случае победы не того, кого следует. Вот как описывает соответствующий алгоритм журналистка - сторонница Тшасковского и евролибералов. Не покидает ощущение, что она не то предсказывает ход событий, не то подсказывает руководству правительства и парламента, что делать.

Доминика Длугош, корреспондент NEWSWEEK (Польша):

"Итак, выборы были признаны недействительными. И тогда вступает в должность спикер Сейма как второе лицо в государстве. Должны быть назначены новые выборы. А спикер Сейма подписывает указы, которые вступают в силу немедленно, потому что он имеет право, потому что он де-факто президент. Он назначает выборы, и у нас есть трехмесячная краткая версия новой президентской кампании!"