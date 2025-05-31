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Накануне выборов президента в Польше ситуация абсолютного равновесия
Суббота, 31 мая, стала в Польше днем тишины. Накануне президентских выборов здесь запрещена всякая агитация.
По итогам ожесточенной и по общему мнению самой грязной в истории страны предвыборной кампании сложилась ситуация абсолютного равновесия: вероятного победителя президентских выборов угадать невозможно.
Чуть ли не последним, кто попытался повлиять на исход польских выборов, оказался Бэтмен: он, подобно иерихонской трубе, оглашал улицы Гданьска призывами голосовать за Навроцкого, а не за коммуниста Тшасковского. Супергерой оказался бессилен против полицейского наряда, который быстро пресек несанкционированную агитацию.
Буквально за несколько часов до наступления дня тишины в Польше опубликовали результаты последнего из предвыборных опросов: оба кандидата набирают около половины голосов, и разница между ними составляет считаные доли процента - то есть меньше статистической погрешности. На выборы придет больше избирателей, чем обычно - около 70 %. Социологи всерьез говорят о том, что исход голосования определят поляки, живущие за границей, а их ни много ни мало около 700 тыс. человек. Но и это ясности не прибавляет: поляки, живущие в ЕС, будут голосовать за проевропейского Тшасковского, а американские, которых тоже немало, - за трамписта Навроцкого.
Петр Бурас, глава Варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям:
"Тшасковский выступает за проевропейский курс с опорой на верховенство права, за аборты и другие прогрессивные реформы. Консерватор Навроцкий, если станет президентом, попытается обеспечить возвращение к власти в 2027 году партии "Право и справедливость".
В ход предвыборной кампании в Польше до крайности активно вмешивались зарубежные интересанты. Американские конгрессмены даже написали в адрес Еврокомиссии обиженное письмо с требованием разъяснений: а почему Брюссель агитирует за Тшасковского и, тем самым, вмешивается в дела суверенного государства? Впрочем, конгрессменам уместно было бы оборотиться на Вашингтон - у Белого дома тоже есть свой польский фаворит.
Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США:
"Что нам нужно от Польши? Нам нужно, чтобы вы выбрали правильного лидер! Лидера, который обеспечит поворот к консервативным ценностям! Вы выберете лидера, который будет работать с президентом Трампом, и у польского народа появится сильный союзник! Здесь сохранится военное присутствие США, здесь база "Форт Трамп" ради безопасности обеих наших стран".
Оба кандидата практически одними и теми же словами в случае своей победы обещают Польше волшебные перемены. При том, что претенденты на высший пост представляют силы либо давно стоящие у власти, либо много лет управлявшие страной: отчего же преображение не случилось раньше?
Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость":
"Да, дорогие мои, мы победим! Грядет амбициозная Польша, грядет безопасная и социально ответственная Польша! Грядет великая, гордая, сильная Польша, и грядут перемены! Победим мы, а не те ничтожества, которые хотят демонтажа государства! Никогда Польша не станет собственностью элит, ею будем править мы, граждане!"
В канун выборов стороны бомбардировали друг друга компроматом. Например, Навроцкого внезапно обвинили в сутенерстве, а Тшасковского - в недобросовестном обращении с госсобственностью. На что последний, в свою очередь, припомнил еще один скандал, когда правительство партии "Право и справедливость" организовало слежку за политическими оппонентами.
Рафал Тшасковский, кандидат в президенты Польши от партии "Гражданская коалиция":
"Я мэр Варшавы, я участвовал в пяти выборах. За мной следили все службы безопасности в правлении "ПиС". Обо мне известно все! А вот Навроцкий - человек, о котором мы постоянно узнаем что-то новое!"
Дополнительную непредсказуемость польским выбором придает то обстоятельство, что здесь, похоже, всерьез рассматривают возможность применения румынских технологий - то есть, отмены результатов голосования в случае победы не того, кого следует. Вот как описывает соответствующий алгоритм журналистка - сторонница Тшасковского и евролибералов. Не покидает ощущение, что она не то предсказывает ход событий, не то подсказывает руководству правительства и парламента, что делать.
Доминика Длугош, корреспондент NEWSWEEK (Польша):
"Итак, выборы были признаны недействительными. И тогда вступает в должность спикер Сейма как второе лицо в государстве. Должны быть назначены новые выборы. А спикер Сейма подписывает указы, которые вступают в силу немедленно, потому что он имеет право, потому что он де-факто президент. Он назначает выборы, и у нас есть трехмесячная краткая версия новой президентской кампании!"
В сущности, особой разницы в политических платформах двух кандидатов нет: один требует разрешения абортов, другой - их запрещения, один предпочитает в качестве патрона Урсулу фон дер Ляйен, другой - Трампа. Это способно повлиять на внутриевропейские расклады, на пасьянс, в котором есть брюссельская королева, вашингтонский туз и варшавские валеты. Но все, что восточнее польской границы, для обоих кандидатов настоящий Мордор, против которого Польше следует ощетиниться штыками и ракетами. И тут в варшавской политике изменений точно не произойдет, кого бы ни назвали в понедельник победителем.