Нарушить торговлю между ЕС И Китаем - одна из задач польских препонов на границе

Под каким бы соусом ни пыталась Варшава преподносить закрытие границы, очевидно, что во главе угла экономика. Препоны вводились в том числе, чтобы нарушить торговлю между ЕС и Китаем. И вот тому подтверждение.



На границе между Польшей и Беларусью за 2 недели, пока она была закрытой, скопилось более 130 китайских поездов с товарами на миллиарды евро, сообщает китайское информагентство.