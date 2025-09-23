3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Нарушить торговлю между ЕС И Китаем - одна из задач польских препонов на границе
Автор:Редакция news.by
Под каким бы соусом ни пыталась Варшава преподносить закрытие границы, очевидно, что во главе угла экономика. Препоны вводились в том числе, чтобы нарушить торговлю между ЕС и Китаем. И вот тому подтверждение.
На границе между Польшей и Беларусью за 2 недели, пока она была закрытой, скопилось более 130 китайских поездов с товарами на миллиарды евро, сообщает китайское информагентство.