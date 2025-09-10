Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Насилие в городах Франции становится все ожесточеннее

День французских протестов обещает плавно перетечь в ночь насилия и пожарищ, из городов страны продолжают поступать кадры столкновений манифестантов с полицией.

Противостояние становится все ожесточеннее, блюстители порядка без ограничений используют все спецсредства, которыми располагают. К политическим активистам присоединяются выходцы из пригородов крупных городов (тамошняя молодежь всегда рада повоевать с полицией).

К настоящему моменту, как сообщается, задержано уже около 400 участников акций протеста, но это, скорее всего, неточная и сильно заниженная цифра. Подлинные масштабы и катастрофические результаты нынешнего конфликта станут известны только 11 сентября.

