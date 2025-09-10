Насилие в городах Франции становится все ожесточеннее

День французских протестов обещает плавно перетечь в ночь насилия и пожарищ, из городов страны продолжают поступать кадры столкновений манифестантов с полицией.

Противостояние становится все ожесточеннее, блюстители порядка без ограничений используют все спецсредства, которыми располагают. К политическим активистам присоединяются выходцы из пригородов крупных городов (тамошняя молодежь всегда рада повоевать с полицией).