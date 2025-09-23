НАТО готово "напугать" Россию, заявил генсек альянса

НАТО готово "напугать" Россию, чтобы предотвратить провокации", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.



При этом Рютте признал, что "МиГи", которые якобы залетели в Эстонию, не представляли непосредственной угрозы. Зато теперь у НАТО есть повод грозить эскалацией, отвечать военными и невоенными методами в связи с предположительным нарушением воздушного пространства Эстонии.



Об этом говорится в документе, который альянс распространил по итогам консультаций, запрошенных Таллином в связи с инцидентом. Это уже второе за две недели заседание по статье 4 устава альянса. Она предполагает консультации членов блока, если одна из стран заявляет об угрозе территориальной целостности и безопасности.