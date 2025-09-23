Смотреть онлайнПрограмма ТВ
НАТО готово "напугать" Россию, заявил генсек альянса

НАТО готово "напугать" Россию, чтобы предотвратить провокации", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

При этом Рютте признал, что "МиГи", которые якобы залетели в Эстонию, не представляли непосредственной угрозы. Зато теперь у НАТО есть повод грозить эскалацией, отвечать военными и невоенными методами в связи с предположительным нарушением воздушного пространства Эстонии.

Об этом говорится в документе, который альянс распространил по итогам консультаций, запрошенных Таллином в связи с инцидентом. Это уже второе за две недели заседание по статье 4 устава альянса. Она предполагает консультации членов блока, если одна из стран заявляет об угрозе территориальной целостности и безопасности.

