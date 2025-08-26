Назначение нового премьера в Литве вызвало протесты жителей страны

Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра. Им стала бывшая министр труда и соцзащиты республики Инга Ругинене. Политик успела отметиться рядом заявлений, среди которых рассказы об "ужасах" советского детства и русском языке, которому суждено полностью исчезнуть из жизни страны. Что же касается приоритетов нового премьера, то они полностью совпадают с брюссельской повесткой: возобновление дискуссии о легализации однополых партнерств, поддержка увеличения военных расходов страны до 5-6 % ВВП.

А тем временем около 2 тыс. человек собрались на площади возле президентского дворца с критикой коалиционного соглашения, которое позволило Ругинене стать премьером.



Кроме того, президенту Литвы была подана петиция организаторами протеста, которую уже подписали 80 тыс. литовцев. В ней говорится, что новая коалиция "представляет серьезную угрозу государственности и престижу страны". Вместе с тем Науседа призывает правительство ускорить подготовку проекта госбюджета, чтобы сейм успел его утвердить до возможного краха новой коалиции и досрочных выборов в парламент.