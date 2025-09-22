Назначение виртуального министра в Албании вызвало недовольства

В парламенте Албании бушует конфликт. Правительство страны назначило виртуального министра. Это создание управляется искусственным интеллектом и призвано бороться с коррупцией.

Оппозиция указывает, что у виртуального чиновника нет гражданства. И свой пост она занимать не вправе. Противостояние достигло такого накала, что на заседании парламента в премьера полетели бутылки и даже томик Конституции.