NBC: В течение ближайших недель США могут начать военную операцию против Венесуэлы
Автор:Редакция news.by
Как передает телеканал NBC, в течение ближайших недель США могут начать военную операцию против Венесуэлы. Отмечается, что Пентагон уже разрабатывает планы по нанесению ударов, цель которых якобы объекты, связанные с наркоторговлей на венесуэльской территории.
По информации СМИ, Трамп пока не одобрил операцию. Ранее хозяин Белого дома сообщал о ликвидации вооруженными силами США как минимум трех венесуэльских судов, которые перевозили запрещенные вещества. Однако никаких доказательств о наличии на их борту дурманов американская администрация не предоставила.