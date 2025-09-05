Канцлер Германии Фридрих Мерц признался в слабости Евросоюза. В интервью YouTube-каналу своей партии "Христианско-демократический союз" Мерц заявил, что Европа не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы.

"Мы зависим от американской помощи, мы видим, что Китай, Бразилия и другие страны мира чувствуют себя свободно в отношениях с Россией, появляется новое партнерство в виде так называемого шанхайского формата. Меня занимает и тяготит, должен признать, тот факт, что мы как европейцы сейчас не можем играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы играть, должны играть, чтобы гарантировать наши интересы".