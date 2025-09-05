3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
"Не можем играть ту роль, которую бы хотели" - Мерц признал слабость ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц признался в слабости Евросоюза. В интервью YouTube-каналу своей партии "Христианско-демократический союз" Мерц заявил, что Европа не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы.
Фридрих Мерц:
"Мы зависим от американской помощи, мы видим, что Китай, Бразилия и другие страны мира чувствуют себя свободно в отношениях с Россией, появляется новое партнерство в виде так называемого шанхайского формата. Меня занимает и тяготит, должен признать, тот факт, что мы как европейцы сейчас не можем играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы играть, должны играть, чтобы гарантировать наши интересы".
По словам Мерца, у Европы ограничены возможности для ведения самостоятельной политики. Заявления канцлера прозвучали на фоне обязательств европейских лидеров по предоставлению Киеву гарантий безопасности в случае прекращения огня.