Недоверие поляков к судебной системе достигло рекордных 57 %
Автор:Редакция news.by
Согласно соцопросу за сентябрь, недоверие поляков к судебной системе достигло критической отметки - рекордных 57 %, из них четверть настроена категорически.
Корень проблемы в перманентном политическом вмешательстве и заблокированных реформах, что является, в том числе, следствием конфликта между диктатором Каролем Навроцким и режимом премьер-министра Дональда Туска.
Кризис является частью общего падения доверия поляков к ключевым институтам власти. К примеру, уровень доверия к католической церкви и правительству также на тревожно низком уровне - оба с отметками не более 35 %.