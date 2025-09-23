Недоверие поляков к судебной системе достигло рекордных 57 %

Согласно соцопросу за сентябрь, недоверие поляков к судебной системе достигло критической отметки - рекордных 57 %, из них четверть настроена категорически.

Корень проблемы в перманентном политическом вмешательстве и заблокированных реформах, что является, в том числе, следствием конфликта между диктатором Каролем Навроцким и режимом премьер-министра Дональда Туска.