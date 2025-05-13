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Негативная риторика и обвинения - на носу выборы в Польше и Румынии
Негативная риторика, обвинения и никак не программные предложения об улучшении жизни польского избирателя. С приближением первого тура президентских выборов в Польше (он состоится 18 мая), центральной интригой остается борьба между двумя основными кандидатами от правящей "Гражданской платформы" Тшаковским и Навроцким - отныне оппозиционной партии "Право и справедливость".
Остальные 11 соискателей просто ругаются. К примеру, кандидат от демократической оппозиции Становский напомнил о беспросветной глупости нынешних политиков и наивности чиновников старого режима.
Кшиштоф Становский, кандидат в президенты Польши:
"Премьер-министр польского правительства недавно назвал президента США агентом России. Министр иностранных дел назвал его протофашистом. Будущий посол - неуравновешенным политиком. Тот же министр иностранных дел, когда Ярослав Качиньский в 2010 году забил тревогу по поводу того, что Россия вновь приобретает имперские амбиции, беспокоился о том, "правильные ли таблетки принял Качиньский. Теперь эти люди - "специалисты" по дипломатии. Они учат нас дипломатии, а теперь едут в Киев в вагоне второго класса".
Допустит ли Запад победу Симиона?
18 мая куда больше взглядов будет приковано к происходящему в Румынии. Там состоится решающий - второй тур - президентских выборов. Победивший на первом этапе крайне правый кандидат Джордже Симион еще тогда поведал о целой системе избирательных махинаций в стране.
Джордже Симион, кандидат в президенты Румынии:
"Я нахожусь в Крайове. Мы выявили более 4 млн умерших граждан в списках избирателей. Мертвые голосуют? Все на выборы! Сделаем так, чтобы голосовали живые, а не мертвецы".
В своих предвыборных речах Симион акцентирует внимание на традиционных ценностях и религиозных убеждениях румынского населения, на суверенитете и национальном единстве. Также ему удалось переключить на себя электорат вычеркнутого из выборов по воле Брюсселя Кэлина Джорджеску.