Латвия вновь проявляет нежелание видеть у себя в гостях граждан третьих стран. С 1 сентября путешественники, которые планировали проследовать через латвийское направление, обязаны заблаговременно предоставлять целый перечень персональных данных.

Латвия, безусловно, не самое популярное направление для путешествий, но анкетирование распространяется и на транзитных пассажиров.

Водители гадают, сколько придется задержаться в пункте пропуска "Патерниеки", ведь новый порядок въезда, который ввела Рига, совсем не способствует быстрому пересечению границы.

У туристов много вопросов к ответственным за нововведение. Например, многих беспокоит некорректная работа онлайн-платформы, где граждане третьих стран теперь обязаны оставлять личные данные, - билеты куплены, а система игнорирует.

"Я и сестра пытались зайти на этот сайт, подключили всех, кого только можно. Мы не едем в Латвию, у нас билеты на самолет из Риги до Бельгии. Билет куплен за несколько месяцев до поездки", - рассказала туристка.

"Для нас сейчас проблема, как попасть к себе домой. Я живу в Германии, моя сестра живет в Бельгии, мы вообще ни при чем", - добавила сестра.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

"Белорусская сторона не вводила каких-либо ограничений для пересечения границы, пункты пропуска продолжают функционировать в штатном режиме. Что касается пересечения границ граждан иностранных государств, в Беларуси по-прежнему действует режим безвизового въезда. Граждане Германии и Франции зачастую пересекают границу в летнее время".

Особенно нововведение смущает транзитных пассажиров. Путешествуя по миру, они невольно столкнулись с бюрократическими проволочками Риги.

Туристы заявляют, что из-за созданных неудобств люди не станут приезжать, и Латвия потеряет часть доходов.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности (Беларусь):

"Латвийская сторона, устраивая излишние проверки на границе при пропуске граждан, явно перегибает палку и стремится скорее перекрыть пассажиропоток, чем его обеспечить вопросами безопасности. Поэтому здесь нужно отметить, что Латвия продолжает политику изоляции и влияния на вопросы добрососедства".

Предоставить персональные данные Латвия требует не позднее чем за 48 часов до въезда в страну. Если планы изменились, то анкету придется заполнять повторно.

За игнорирование новых правил или ложную информацию перспектива получить в Латвии штраф до 2 тыс. евро.

У латвийской стороны повышенный интерес к такой информации, как служба в армии, спецслужбах, таможенных органах. Также путешественникам, которые следуют через латвийский коридор, необходимо указать сведения о занимаемой должности, если она относится к госслужбе. Причем требуют данные как человека, планирующего пересекать границу, так и его близких родственников.

Запрашивают также подробности маршрута и место проживания. Такие вопросы, говорят туристы, конечно настораживают. Они считают, что Латвия продолжает разделять людей по национальному признаку, лишь прикрываясь риторикой о безопасности.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы:

"Никому не нужна правда, права человека. Это все инструмент для воздействия на другие страны. Латыши считают, что они высшая раса. Здесь много чего переплетено одно в другое, но мы видим, что одна группа людей считает, что она выше другой группы в национальном, экономическом и социальном плане. Европейская кастовость возрождается, все перестало вуалироваться. Эта ситуация, когда иностранцы должны себя фиксировать в Латвии, - яркий пример".

Александр много лет прожил в Даугавпилсе, имел свой бизнес, но оставаться в Латвии больше не смог. Сейчас с семьей переехал в Беларусь. Он утверждает, что никаким нововведениям уже не удивляется. Если страна не заботится о своих гражданах, так что говорить о комфорте иностранцев!

"Мы решили, что нам подходит тот уровень жизни, который предлагает Беларусь. В первую очередь мне важна была среда. Та политика, которая сегодня проводится на территории Латвии, давит на меня и заставляет чувствовать себя некомфортно", - отметил мужчина.

