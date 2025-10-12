Неизвестные открыли огонь в местном пабе в Южной Каролине - 4 человека погибли и более 20 ранены

Стрельба в Южной Каролине. Неизвестные открыли огонь в местном пабе. 4 человека погибли, более 20 - с тяжелыми ранениями.

Некоторые пострадавшие самостоятельно добрались до больниц, другие были экстренно госпитализированы, несколько человек находятся в критическом состоянии. По данным полиции, стрельба произошла в момент, когда в заведении находилось много людей. Детали преступления выясняются.