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Немецкие аэропорты отменяют полеты, у сотен тысяч людей планы под угрозой срыва. В чем причина?

Сотни тысяч людей не смогут вылететь из немецких аэропортов из-за общенациональных забастовок.

В аэропорту Гамбурга началась стачка. В воскресенье, 9 марта, там была отменена большая часть рейсов, а 10 марта работа аэропортов будет парализована на большей части Германии. Под угрозой отмены свыше 1100 рейсов. 150 тыс. пассажиров рискуют не добраться до пункта назначения.

Причиной массовых забастовок стало давление сотрудников аэропортов на работодателей. Профсоюзы требуют повышения премий за "особо напряженную деятельность" и три дополнительных выходных дня.

Германиязабастовка