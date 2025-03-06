Немецкие аэропорты отменяют полеты, у сотен тысяч людей планы под угрозой срыва. В чем причина?

В аэропорту Гамбурга началась стачка. В воскресенье, 9 марта, там была отменена большая часть рейсов, а 10 марта работа аэропортов будет парализована на большей части Германии. Под угрозой отмены свыше 1100 рейсов. 150 тыс. пассажиров рискуют не добраться до пункта назначения.