Ненависть к Макрону - президенту Франции доверяют только 15 % электората news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5044c7c1-98d0-49e6-ad7c-aa43076691cb/conversions/b14f83ec-f821-42f0-bc3c-61660e925e2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5044c7c1-98d0-49e6-ad7c-aa43076691cb/conversions/b14f83ec-f821-42f0-bc3c-61660e925e2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5044c7c1-98d0-49e6-ad7c-aa43076691cb/conversions/b14f83ec-f821-42f0-bc3c-61660e925e2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5044c7c1-98d0-49e6-ad7c-aa43076691cb/conversions/b14f83ec-f821-42f0-bc3c-61660e925e2d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новому премьеру Франции, которого назначил Макрон, всего 39 лет. За это время Себастьян Лекорню уже успел побывать министром обороны. Как считают аналитики, очередной глава кабмина не сможет избавить Францию от внутренних проблем, а его назначение - просто издевательство над народом.

Ненависть к Макрону - президенту Франции доверяют только 15 % электората news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f972b1ed-ce93-45ec-9584-987afe588d43/conversions/49fa653b-ba72-462f-8a01-f99611838175-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f972b1ed-ce93-45ec-9584-987afe588d43/conversions/49fa653b-ba72-462f-8a01-f99611838175-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f972b1ed-ce93-45ec-9584-987afe588d43/conversions/49fa653b-ba72-462f-8a01-f99611838175-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f972b1ed-ce93-45ec-9584-987afe588d43/conversions/49fa653b-ba72-462f-8a01-f99611838175-xl-___webp_1920.webp 1920w

Противники Макрона возлагают на президента ответственность за растущий госдолг страны. NYT пишет о том, что Макрон "стал слишком непопулярным", чтобы эффективно управлять Францией, и лишь новый президент с четким мандатом сможет вытащить страну из этого политического болота.

По данным опроса общественного мнения, проведенного Verian Group в этом месяце для газеты Le Figaro, Макрону доверяют лишь 15 % электората.

Похоже, Макрон действительно заигрался в политику. Вмешиваясь во внутренние дела других государств, яростнее других разжигая конфликт в Украине, поучая демократии и свободе слова, пытаясь выгрызть побольше власти в Евросоюзе, тщеславный политик, говоря молодежным сленгом, "подзабил" на свою страну и своих людей, окончательно довел ее до ручки и растерял доверие граждан.

Ненависть к Макрону - президенту Франции доверяют только 15 % электората news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ad1c522-130d-4052-80d6-f4b18f1f56bc/conversions/586abde1-3f45-48da-b86d-0464b6d410ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ad1c522-130d-4052-80d6-f4b18f1f56bc/conversions/586abde1-3f45-48da-b86d-0464b6d410ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ad1c522-130d-4052-80d6-f4b18f1f56bc/conversions/586abde1-3f45-48da-b86d-0464b6d410ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ad1c522-130d-4052-80d6-f4b18f1f56bc/conversions/586abde1-3f45-48da-b86d-0464b6d410ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но Эммануэль, демократ разве что на словах, продолжает цепляться за власть всеми возможными способами. Попутно расправляясь с более популярными политиками, лишая их избирательных прав. И даже судебная система в руках Макрона превращается в политическое оружие, запрещая, к примеру, Ле Пен участвовать в выборах главы государства.

Ненависть к Макрону - президенту Франции доверяют только 15 % электората news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6231229-1c7a-40e0-9113-cc8b803cf21d/conversions/00095636-ff44-4824-b738-4e3556b72ae9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6231229-1c7a-40e0-9113-cc8b803cf21d/conversions/00095636-ff44-4824-b738-4e3556b72ae9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6231229-1c7a-40e0-9113-cc8b803cf21d/conversions/00095636-ff44-4824-b738-4e3556b72ae9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6231229-1c7a-40e0-9113-cc8b803cf21d/conversions/00095636-ff44-4824-b738-4e3556b72ae9-xl-___webp_1920.webp 1920w

В интервью Franceinfo экс-премьер Доминик де Вильпен обрушился с критикой на Макрона, заявив, что "президенту следует проявлять меньше высокомерия" и "больше прислушиваться к французскому народу". И таких призывов все больше. А некоторые партии уже заявили о намерении ходатайствовать об импичменте.

Особенно тревожным отмечают то, что в обществе звучат не просто недовольства, а открытая ненависть к Макрону. Политологи говорят, что подобного уровня социальной напряженности во Франции не фиксировалось уже давно.

Такой политический хаос Франции. Прогнозируют, что Макрон продолжит узурпацию власти под предлогом "спасения государства". Но учитывая рекордные антирейтинги, Эммануэль рискует получить пощечину не только от жены в самолете. И такой удар может быть куда неприятнее. Жаль только, что пока власть безумствует, всегда платит народ.