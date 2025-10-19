3.73 BYN
Неожиданное просветление: Зеленский готов вести переговоры о мире в срочном порядке
Владимир Зеленский сообщил, что готов вести переговоры о мире в срочном порядке на основании текущей линии боевого соприкосновения. Ранее такой вариант предложили и в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп заявил, России и Украине стоит остановиться и договориться об остальном позже, при этом он не исключил передачу Москве территорий.
"Он что-то заберет, он завоевал определенную собственность. Мы единственная страна, которая вступает в войну, выигрывает ее, а потом уходит, как это было при президенте Буше на Ближнем Востоке. Мы входим, разносим всех, уничтожаем все вокруг, а потом уходим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Я был очень добр к президенту Зеленскому и к Украине. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты", - сказал президент США.
Как сообщает Financial Times, прошедшие 17 октября переговоры Трампа и Зеленского закончились криками. За закрытыми дверями американец пересказывал украинцу фразы президента России Владимира Путина из их последнего разговора и даже отбросил в сторону карты с боевой обстановкой.
Отмечается, хозяин Белого дома заявил Зеленскому, что тот должен принять условия Путина или будет уничтожен Россией.
Фото РИА Новости