Непал охвачен огнем настоящей революции: 19 погибших, сотни раненых
Автор:Редакция news.by
Срочная информация приходит из Непала. Премьер-министр страны ушел в отставку на фоне беспорядков, утверждает газета India Today. Армия на вертолетах эвакуирует министров из-за протестов.
Демонстранты (в основном это молодые люди) штурмуют правительственные здания, подожгли резиденцию президента и требуют отставки властей. Повод - решение правительства заблокировать соцсети, но настоящая причина - массовое недовольство коррупцией и авторитаризмом.
Силы правопорядка страны применили табельное оружие: в итоге 19 погибших, сотни раненых. Отмена блокады соцсетей не успокоила протестующих. Власти были вынуждены ввести комендантский час, но остановить протесты пока не могут.