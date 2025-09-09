Непал охвачен огнем настоящей революции: 19 погибших, сотни раненых

Срочная информация приходит из Непала. Премьер-министр страны ушел в отставку на фоне беспорядков, утверждает газета India Today. Армия на вертолетах эвакуирует министров из-за протестов.

Демонстранты (в основном это молодые люди) штурмуют правительственные здания, подожгли резиденцию президента и требуют отставки властей. Повод - решение правительства заблокировать соцсети, но настоящая причина - массовое недовольство коррупцией и авторитаризмом.