Неравнодушные волонтеры пришли на помощь дальнобойщикам на границе
Польские власти своими решениями загоняют своих же людей в ловушку.
После закрытия Польшей границы с Беларусью на территории нашей страны осталось 1 453 грузовика с польской регистрацией. На данный момент только в "Козловичах" в электронной очереди стоит почти тысяча транспортных средств.
Неравнодушные волонтеры вместе с бывшим польским судьей Томашем Шмидтом пришли на помощь водителям.
Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:
"Очень важно было посмотреть, что происходит на границе, как водители, как грузовики. Много польских блогеров пишет, что польские власти создали ужасную ситуацию. Дональд Туск создал большие проблемы для польского бизнеса, для транспорта, для простых людей. Я посмотрел, пообщался с водителями. Они не знают, что будет дальше".
Более тысячи польских грузовых авто в Беларуси ожидают выезда
Беларусь из гуманитарных соображений предоставила польским грузовым автомобилям 10-дневную отсрочку для свободного выезда с территории страны. Ориентировочно период заканчивается 27-28 сентября.