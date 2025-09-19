Неравнодушные волонтеры пришли на помощь дальнобойщикам на границе

После закрытия Польшей границы с Беларусью на территории нашей страны осталось 1 453 грузовика с польской регистрацией. На данный момент только в "Козловичах" в электронной очереди стоит почти тысяча транспортных средств.

"Очень важно было посмотреть, что происходит на границе, как водители, как грузовики. Много польских блогеров пишет, что польские власти создали ужасную ситуацию. Дональд Туск создал большие проблемы для польского бизнеса, для транспорта, для простых людей. Я посмотрел, пообщался с водителями. Они не знают, что будет дальше".