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Нетаньяху понижен до статуса зрителя турне Трампа по Ближнему Востоку

Нетаньяху понижен до статуса зрителя турне Трампа по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп ездит по странам Ближнего Востока, заключая многомиллиардные сделки и участвуя в переговорах, но обходит стороной Израиль. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Financial Times (FT), по утверждению которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в данном случае "понижен до роли наблюдателя".

"Определенно непохоже, чтобы сейчас Нетаньяху пользовался расположением Трампа", - отмечает бывший посол Израиля в США (2009-2013 гг.) Михаэль Орен. Турне американского лидера, проходящее с 13 по 16 мая, в значительной степени посвящено американским интересам в регионе, включая экономические выгоды. У Израиля "нет триллиона долларов для инвестиций в США", а Саудовская Аравия и Катар могут себе это позволить, сказал он.

Лидеры стран Персидского залива, поддержав решения Трампа о проведении переговоров с Ираном и ослаблении напряженности в отношениях с Сирией, могут, по словам Орена, "укрепить видение Трампа о себе как о миротворце, человеке, который прекращает войны, что поможет ему продвигать Авраамовы соглашения".

По словам источника, осведомленного о ситуации в Тель-Авиве, ближайшее окружение Нетаньяху "не впало в истерику" из-за явных разногласий и отсутствия визита в Израиль. "Но им это не нравится", - добавил он.

"Авраамовы соглашения", которые Трамп считает одним из главных свершений первого президентского срока, были достигнуты еврейским государством и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 гг. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, ОАЭ и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году. Трамп 20 января допустил, что Саудовская Аравия может подписать "Авраамовы соглашения" с Израилем к концу 2025 года.

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