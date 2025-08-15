Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Дании при сходе поезда с рельсов пострадало много пассажиров, один погиб

В Дании при сходе поезда с рельсов пострадало много пассажиров, один погиб

В Дании поезд, направлявшийся из Копенгагена в Сеннерборг, сошел с рельсовпострадали пассажиры, один погиб. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщают местные СМИ, пассажирский поезд сошел с рельсов на участке между населенными пунктами Тинглев и Клиплев.

По информации полиции, в результате железнодорожной аварии пострадало множество людей, однако точное число на данный момент неизвестно. Также известно об одном погибшем.

Из Германии прибыли кареты скорой помощи, в поисково-спасательных работах задействованы собаки и дроны.

ДанияЧП