Переговоры Путина и Трампа стартовали в формате "три на три"
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет не один на один, а в формате "три на три". Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт, информирует ТАСС.
"Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате "три на три". Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф", - заявила Ливитт.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что на переговорах c Трампом Путина будут сопровождать глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что программа саммита предполагает беседу двух лидеров с глазу на глаз, затем продолжение переговоров в формате рабочего завтрака с участием делегаций.
Как ожидается, в течение ближайших минут лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут встречу. Прежде всего президенты обсудят долгосрочное урегулирование конфликта в Украине. Также на повестке стоит оценка возможности сотрудничества в ключевых для стран сферах.