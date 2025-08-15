Переговоры Путина и Трампа стартовали в формате "три на три"

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет не один на один, а в формате "три на три". Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт, информирует ТАСС.

"Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате "три на три". Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф", - заявила Ливитт.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что на переговорах c Трампом Путина будут сопровождать глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что программа саммита предполагает беседу двух лидеров с глазу на глаз, затем продолжение переговоров в формате рабочего завтрака с участием делегаций.