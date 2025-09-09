3.69 BYN
Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город, поскольку там начнется военная операция ЦАХАЛ
Автор:Редакция news.by
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке: Армия обороны Израиля атаковала цели сразу в нескольких городах Сирии. В провинциях Хамс и Латакия отмечены ракетные попадания на оружейных складах и в местах дислокации правительственных войск.
Число жертв сирийской стороной пока не названо. Уничтожены системы радиолокационной борьбы, а также радиолокационные станции, которые официальный Дамаск недавно получил из Турции.
Одновременно Израиль начинает очередное наступление на территории сектора Газа. Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город, поскольку здесь начинается военная операция ЦАХАЛ.