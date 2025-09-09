Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город, поскольку там начнется военная операция ЦАХАЛ

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке: Армия обороны Израиля атаковала цели сразу в нескольких городах Сирии. В провинциях Хамс и Латакия отмечены ракетные попадания на оружейных складах и в местах дислокации правительственных войск.



Число жертв сирийской стороной пока не названо. Уничтожены системы радиолокационной борьбы, а также радиолокационные станции, которые официальный Дамаск недавно получил из Турции.