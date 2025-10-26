3.67 BYN
Ни одного цента на военные нужды: Фицо отказался спонсировать украинский конфликт
Автор:Редакция news.by
Словакия не будет участвовать ни в каких схемах Европейского союза, которые предлагаются для финансирования конфликта в Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он отметил: схемы предлагаются разные, в том числе собрать средства или же подписать гарантии по кредиту, который, как считает Фицо, Киев вернуть никогда не сможет.
Глава словацкого правительства подтвердил: Братислава помогает Украине гуманитарно и только.
Фицо также заверил: правительство Словакии под его руководством никогда не выделит Киеву "ни одного цента" на военные нужды.