Ни одного цента на военные нужды: Фицо отказался спонсировать украинский конфликт

Словакия не будет участвовать ни в каких схемах Европейского союза, которые предлагаются для финансирования конфликта в Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он отметил: схемы предлагаются разные, в том числе собрать средства или же подписать гарантии по кредиту, который, как считает Фицо, Киев вернуть никогда не сможет.