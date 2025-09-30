3.64 BYN
Нидерланды разместят военную инфраструктуру на востоке НАТО
Восточная граница НАТО продолжает превращаться в зону активной милитаризации. С декабря Нидерланды разместят в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot и Nasams, а также системы борьбы с беспилотниками.
Очередной шаг по наращиванию военной инфраструктуры альянса подается под предлогом защиты и обучения. Как заявили в оборонном ведомстве королевства, техника будет направлена для "укрепления противовоздушной обороны и защиты логистического узла поддержки Украины".
Ранее сообщалось, что в сентябре Амстердам уже перебросил истребители F-35 на польские аэродромы. В рамках обучения в Польшу также прибудут около 300 нидерландских военнослужащих. По словам министра обороны, эти меры принимаются якобы для сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО.