Нидерланды разместят военную инфраструктуру на востоке НАТО

Восточная граница НАТО продолжает превращаться в зону активной милитаризации. С декабря Нидерланды разместят в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot и Nasams, а также системы борьбы с беспилотниками.

Очередной шаг по наращиванию военной инфраструктуры альянса подается под предлогом защиты и обучения. Как заявили в оборонном ведомстве королевства, техника будет направлена для "укрепления противовоздушной обороны и защиты логистического узла поддержки Украины".