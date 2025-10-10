Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Нобелевская премия мира досталась Марии Корине Мачадо из Венесуэлы

Нобелевская премия мира досталась Марии Корине Мачадо из Венесуэлы

Нобелевскую премию мира получит лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом сообщили в норвежском Нобелевском комитете, пишет ТАСС.

Лауреата отметили премией "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии", говорится в мотивировочной части решения комитета.

Разделы:

В мире

Теги:

Нобелевская премияВенесуэла