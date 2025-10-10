3.69 BYN
Нобелевская премия мира досталась Марии Корине Мачадо из Венесуэлы
Автор:Редакция news.by
Нобелевскую премию мира получит лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом сообщили в норвежском Нобелевском комитете, пишет ТАСС.
Лауреата отметили премией "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии", говорится в мотивировочной части решения комитета.