Ночь контрастов - как мир встретил Новый, 2026 год

Теперь официально! Самыми последними 2026-й встретили в Американском Самоа и Ниуэ. А это значит, что вся Земля шагнула в новый календарный год.

Азия и Ближний Восток удивили яркими представлениями, а в Европе праздник обернулся беспорядками и трагедиями.

Новый год обошел всю планету

Новый год - зеркало планеты. В нем отражаются надежды и страхи, радость и трагедии, огни фейерверков и тени пожаров. Встреча 2026-го вошла в историю как ночь контрастов: где-то сияли небоскребы и башни, а где-то улицы превращались в поле боя. Острова Кирибати в Тихом океане стали первой территорией в мире, которая официально встретила Новый год. Дальше календарь перевернули жители Новой Зеландии и Австралии, позже Японии, Вьетнама.

В Китае прошел грандиозный гала-концерт, отражающий богатство культуры, сочетающий традиционные виды искусства с современным творчеством.

В Египте культовая башня сияла в небе фейерверками и световыми шоу.

В ОАЭ местные жители и туристы встретили 2026-й у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Фейерверк вокруг небоскреба казался вызовом самой гравитации. В ходе шоу на фасад здания проецировался обратный отсчет и надпись "С Новым годом".

В Якутске праздник встретили в условиях, которые показались бы экстремальными для Деда Мороза, но не для местных жителей.

Василий, Житель Якутска (Россия):

"Сегодня температура у нас минус 48 градусов, туман, но наши якутские морозы никому из местных не страшны".

Но не везде праздник был мирным. Германия встретила Новый год в атмосфере хаоса. В Берлине и других городах фейерверки летели не в небо, а в витрины магазинов и окна домов. Автомобили вспыхивали, как бенгальские огни. В Ростоке 23-летний мужчина потерял руку из-за пиротехники, в Гамбурге пострадали сотрудники полиции. Более 400 человек задержаны, и это только в столице.

Празднование Нового года обернулось трагедией для посетителей бара на горнолыжном курорте Швейцарии Кран-Монтана. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали около 40 человек.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2993348e-362e-4a8e-9e1d-24439ac4feab/conversions/6cc32e15-95fb-4517-a86a-098a092e611a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2993348e-362e-4a8e-9e1d-24439ac4feab/conversions/6cc32e15-95fb-4517-a86a-098a092e611a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2993348e-362e-4a8e-9e1d-24439ac4feab/conversions/6cc32e15-95fb-4517-a86a-098a092e611a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2993348e-362e-4a8e-9e1d-24439ac4feab/conversions/6cc32e15-95fb-4517-a86a-098a092e611a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Амстердаме новогодняя ночь ознаменовалась пожаром в церкви Вонделкерк, которой было 150 лет. Башня рухнула, угли разлетались в сторону центра города. Жители близлежащих домов были эвакуированы, десятки зданий остались без света. Вместо колокольного звона - треск огня и заявление: "Восстановлению не подлежит".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc5b86e3-4452-4393-b726-9d27d9f5628a/conversions/7907ba57-fe5c-4e32-9859-531744f5a7a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc5b86e3-4452-4393-b726-9d27d9f5628a/conversions/7907ba57-fe5c-4e32-9859-531744f5a7a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc5b86e3-4452-4393-b726-9d27d9f5628a/conversions/7907ba57-fe5c-4e32-9859-531744f5a7a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc5b86e3-4452-4393-b726-9d27d9f5628a/conversions/7907ba57-fe5c-4e32-9859-531744f5a7a1-xl-___webp_1920.webp 1920w