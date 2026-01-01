3.71 BYN
Ночь контрастов - как мир встретил Новый, 2026 год
Теперь официально! Самыми последними 2026-й встретили в Американском Самоа и Ниуэ. А это значит, что вся Земля шагнула в новый календарный год.
Азия и Ближний Восток удивили яркими представлениями, а в Европе праздник обернулся беспорядками и трагедиями.
Новый год обошел всю планету
Новый год - зеркало планеты. В нем отражаются надежды и страхи, радость и трагедии, огни фейерверков и тени пожаров. Встреча 2026-го вошла в историю как ночь контрастов: где-то сияли небоскребы и башни, а где-то улицы превращались в поле боя. Острова Кирибати в Тихом океане стали первой территорией в мире, которая официально встретила Новый год. Дальше календарь перевернули жители Новой Зеландии и Австралии, позже Японии, Вьетнама.
В Китае прошел грандиозный гала-концерт, отражающий богатство культуры, сочетающий традиционные виды искусства с современным творчеством.
В Египте культовая башня сияла в небе фейерверками и световыми шоу.
В ОАЭ местные жители и туристы встретили 2026-й у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Фейерверк вокруг небоскреба казался вызовом самой гравитации. В ходе шоу на фасад здания проецировался обратный отсчет и надпись "С Новым годом".
В Якутске праздник встретили в условиях, которые показались бы экстремальными для Деда Мороза, но не для местных жителей.
Василий, Житель Якутска (Россия):
"Сегодня температура у нас минус 48 градусов, туман, но наши якутские морозы никому из местных не страшны".
Но не везде праздник был мирным. Германия встретила Новый год в атмосфере хаоса. В Берлине и других городах фейерверки летели не в небо, а в витрины магазинов и окна домов. Автомобили вспыхивали, как бенгальские огни. В Ростоке 23-летний мужчина потерял руку из-за пиротехники, в Гамбурге пострадали сотрудники полиции. Более 400 человек задержаны, и это только в столице.
Празднование Нового года обернулось трагедией для посетителей бара на горнолыжном курорте Швейцарии Кран-Монтана. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали около 40 человек.
В Амстердаме новогодняя ночь ознаменовалась пожаром в церкви Вонделкерк, которой было 150 лет. Башня рухнула, угли разлетались в сторону центра города. Жители близлежащих домов были эвакуированы, десятки зданий остались без света. Вместо колокольного звона - треск огня и заявление: "Восстановлению не подлежит".
В Херсонской области эта ночь стала символом чудовищного преступления. Дроны ВСУ ударили по кафе и гостинице в Хорлах. 24 человека погибли, десятки ранены. Среди жертв - ребенок. Многие сгорели заживо. Особая жестокость заключалась в том, что атака была нанесена почти под бой курантов, после разведки беспилотником. Один из дронов нес зажигательную смесь. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Там, где еще вчера звучали новогодние песни, сегодня царит тишина и скорбь.