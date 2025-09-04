3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
NYT: Германия планирует направить войска в Польшу для подготовки ВСУ
Автор:Редакция news.by
Германия планирует перебросить часть своих военных для подготовки бойцов ВСУ на территорию Польши. Об этом сообщает New York Times.
Издание отмечает, что это будет предполагать проведение переговоров с НАТО, а также получение нового мандата от парламента ФРГ.
А согласно информации Washington Post, высокие чины ЕС указали, что европейские войска могут быть задействованы в обучении украинских солдат и, вероятно, базироваться вдали от линии фронта.
Ранее сообщалось, что в Киеве опасаются, что появление дополнительных иностранных сил в регионе якобы может быть воспринято Россией как провокация и приведет к эскалации конфликта.