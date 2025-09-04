NYT: Германия планирует направить войска в Польшу для подготовки ВСУ

Германия планирует перебросить часть своих военных для подготовки бойцов ВСУ на территорию Польши. Об этом сообщает New York Times.

Издание отмечает, что это будет предполагать проведение переговоров с НАТО, а также получение нового мандата от парламента ФРГ.

А согласно информации Washington Post, высокие чины ЕС указали, что европейские войска могут быть задействованы в обучении украинских солдат и, вероятно, базироваться вдали от линии фронта.