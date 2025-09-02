Обслуживание госдолга страны обойдется каждому латышу в 300 евро

Рига уходит в глубокий минус, а платят за это из карманов граждан. Как заявил председатель Банка Латвии, уже сейчас обслуживание госдолга обойдется каждому латышу в 300 евро, а общая сумма превышает 500 млн евро.

При этом, по словам Мартиньша Битанса, в последние годы общая сумма долга лишь постоянно росла. Если 6 лет назад он составлял около 11 млрд евро, то к 2025 году вырос почти вдвое и уже превышает 20 млрд евро.