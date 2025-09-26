Обыски, задержания, запугивание - как режим Санду пытается сохранить власть в Молдове news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69013cfb-5abb-4d40-b4f3-0459336d6798/conversions/983f60e9-0d72-4c04-aaad-eccfe21bbf5b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69013cfb-5abb-4d40-b4f3-0459336d6798/conversions/983f60e9-0d72-4c04-aaad-eccfe21bbf5b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69013cfb-5abb-4d40-b4f3-0459336d6798/conversions/983f60e9-0d72-4c04-aaad-eccfe21bbf5b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69013cfb-5abb-4d40-b4f3-0459336d6798/conversions/983f60e9-0d72-4c04-aaad-eccfe21bbf5b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Молдова идет на рекорд. Электоральная кампания вскрыла хрупкость политической системы и полную разбалансировку действующей власти. Накануне выборов в парламент страны МВД отрапортовало проведение более 580 обысков.

Борьба с инакомыслием приобрела всеобъемлющий характер. Майя Санду задействует весь государственный аппарат для удержания власти. Политических оппонентов стремятся запугать и вынуждают отказаться от участия в выборах.

Актом политического устрашения стало задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Политик открыто критиковала действия Майи Санду и выступала за восстановление отношений с Россией. Она лично встречалась с Владимиром Путиным и пыталась договориться о льготах для своего региона. Такие подходы шли вразрез с политикой молдавского режима. 5 августа Евгения Гуцул была приговорена к 7 годам лишения свободы.

Силовой блок Молдовы вовлечен в электоральный процесс практически круглосуточно, в свободное от обысков и задержаний время. Правоохранителей отправляют обрывать листовки на специальных стендах, предназначенных для агитации. Гражданские активисты фиксируют эту деятельность и днем, и ночью.

Молдавское общество устало от красивых обещаний. В стране ощущается серьезный рост социальной напряженности. Все больше людей хотят изменить ситуацию и не видят будущей страны при сохранении власти в руках партии "Действие и Солидарность". Политическое крыло, сформированное нынешним президентом страны Майей Санду, растеряло доверие граждан.

Под властью "ПАС" многие просто потеряли надежду на лучшее и живут в состоянии полной обреченности.

Согласно опросу молдавской аналитической компании iData, партия власти проигрывает патриотическому блоку и занимает второе место среди граждан, проживающих внутри страны.

Обыски, задержания, запугивание - как режим Санду пытается сохранить власть в Молдове news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c49aa2e-61c2-414d-be30-6991ff7db6e1/conversions/331d2844-cc92-4270-8423-90c7f7aad2f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c49aa2e-61c2-414d-be30-6991ff7db6e1/conversions/331d2844-cc92-4270-8423-90c7f7aad2f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c49aa2e-61c2-414d-be30-6991ff7db6e1/conversions/331d2844-cc92-4270-8423-90c7f7aad2f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c49aa2e-61c2-414d-be30-6991ff7db6e1/conversions/331d2844-cc92-4270-8423-90c7f7aad2f6-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Между тем, другие более мелкие игроки также играют важную роль в этом процессе. К ним относятся номинально проевропейский альтернативный блок и популистская наша партия, которая склоняется к Москве. Если партия действия и солидарности потеряет большинство, как многие сейчас считают, эти более мелкие партии могут удержать баланс сил", - отметил старший научный сотрудник Лондонской школы экономики по политике Юго-Восточной Европы Джеймс Кер-Линдси.

В партии "ПАС" прекрасно понимают свои перспективы утратить влияние в стране. Парламентское большинство уже практически в руках оппозиции. Санду и ее сторонники делают ставку на поддержку со стороны зарубежной диаспоры. Этот политический кейс уже был отработан в ходе президентских выборов. Фактически, Майя оказалась у власти, проиграв внутри Молдовы. Теперь с привлечением всего административного ресурса пытаются взять реванш.

Представителям власти действительно есть, что скрывать. Большинство политиков и представителей бизнеса внутри страны имеют двойное гражданство. Молдова воспринимается ими исключительно как зона кормления и обогащения. Свое будущее с этой страной практически никто не связывает.

Обыски, задержания, запугивание - как режим Санду пытается сохранить власть в Молдове news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5aefcf81-7c02-4990-bb22-ebf37fe192cf/conversions/6141db10-6e29-487a-bc66-799fcbb97501-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5aefcf81-7c02-4990-bb22-ebf37fe192cf/conversions/6141db10-6e29-487a-bc66-799fcbb97501-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5aefcf81-7c02-4990-bb22-ebf37fe192cf/conversions/6141db10-6e29-487a-bc66-799fcbb97501-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5aefcf81-7c02-4990-bb22-ebf37fe192cf/conversions/6141db10-6e29-487a-bc66-799fcbb97501-xl-___webp_1920.webp 1920w

Борьба за удержание власти в Молдове через сохранение большинства в парламенте обусловлена стремлением обеспечить правящим элитам возможность продолжить грабить население. Большинство из действующих депутатов настолько уверены в своей безнаказанности, что даже публично демонстрируют результаты своей деятельности. Компрадорские элиты уже подготовили себе отходные пути на экстренный случай. Однако без боя сдавать насиженные места не готовы.

"Более одной трети из тех кандидатов в депутаты или из тех депутатов, которые уже были у этой власти, имеет жилье, даже бизнес в европейских странах, в основном в Румынии, Италии, Германии. Это и есть проблема, потому что люди имеют очень сильную страховку, и их счета находятся также в этих странах, и они считают, что это абсолютно легально. Они не стесняются показать, что у них там есть доходы, у них есть сбережения. Эти политики, которые прошли школу Сороса, имеют двойное гражданство, никогда не будут торговаться в интересах страны, они всегда будут послушные, исполнительные, потому что их так учили", - пояснил активист молдавского блока "Победа" Иван Гучи.

Уровень коррупции в Молдове шокирует даже союзников правящего режима. Покровительство Майи Санду обеспечивает полную безнаказанность для теневой деятельности ее подопечных депутатов и бизнесменов. Экс-глава антикоррупционной прокуратуры Молдовы призналась, что потеряла свою должность, как только начала раскручивать громкие дела в отношении представителей правящей партии. На выход чиновницу попросила лично Майя Санду.

В ходе электоральной кампании правящая партия устраивает зрелищное цирковое представление. Легким движением руки коррупционеры превращаются в борцов с хищением государственного имущества. Европейские партнеры в рамках гуманитарной помощи депортируют в Молдову господина Плахотнюка. Бизнесмен и вице-председатель молдавского парламента уже используется в информационном пространстве для укрепления имиджа партии "ПАС". Таким несуразным образом Майя Санду пытается перевести стрелки и внимание общества на другую фигуру. Политические очки набивают буквально в попыхах.

В ходе электоральной кампании правящая партия устраивает зрелищное цирковое представление. Легким движением руки коррупционеры превращаются в борцов с хищением государственного имущества. Европейские партнеры в рамках гуманитарной помощи депортируют в Молдову господина Плахотнюка. Бизнесмен и вице-председатель молдавского парламента уже используется в информационном пространстве для укрепления имиджа партии "ПАС". Таким несуразным образом Майя Санду пытается перевести стрелки и внимание общества на другую фигуру. Политические очки набивают буквально в попыхах.

Одним из ключевых нарративов для удержания власти в Молдове традиционно остается внешняя угроза со стороны России. Правящий режим старательно отрабатывает эту тему в информационном пространстве. Главной страшилкой стали мифические лагеря, расположенные в Сербии, где якобы готовились участники будущих протестов. Под этим предлогом в стране задержаны уже порядка 100 оппозиционеров.

Правящая власть пытается преподнести парламентские выборы как битву за суверенитет Молдовы. Вероятность своего поражения старательно увязывают с потерей субъектности государства. При этом, как можно утратить то, чего уже давно нет, Майя Санду не поясняет.

"Сегодня я с полной уверенностью говорю вам, что наш суверенитет, наша независимость, наша целостность и европейское будущее находятся под угрозой. Кремль тратит сотни миллионов евро на то, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра и за рубежом", - заявила президент Молдовы Майя Санду.

Обыски, задержания, запугивание - как режим Санду пытается сохранить власть в Молдове news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9477a3f1-eb38-4c9b-81ab-80491aa513db/conversions/3283973f-f2a0-462e-9a69-566871edcaf5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9477a3f1-eb38-4c9b-81ab-80491aa513db/conversions/3283973f-f2a0-462e-9a69-566871edcaf5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9477a3f1-eb38-4c9b-81ab-80491aa513db/conversions/3283973f-f2a0-462e-9a69-566871edcaf5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9477a3f1-eb38-4c9b-81ab-80491aa513db/conversions/3283973f-f2a0-462e-9a69-566871edcaf5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Раскручивая антироссийскую истерию в Молдове, Майя Санду стремится заручиться поддержкой европейских партнеров. Для своей партии она формирует образ единственной политической силы, которая искренне выступает за евроинтеграцию, находясь в окружении пророссийских сил. Без поддержки из Брюсселя взять большинство в парламенте нет никаких шансов.

Электоральная кампания - это всегда повод подвести результаты прошедшего периода. Во многом это экзамен для действующей власти относительно выполненных обещаний. Президентской партии здесь есть о чем задуматься, но особо нечего рассказать. Размер внешнего долга страны стремительно приближается к 60 % ВВП. Отказ от сотрудничества с Россией и ставка на цветущий Запад уничтожает экономику Молдовы. Уровень абсолютной бедности в стране по разным оценкам достигает 36 %. Люди вынуждены паковать чемоданы в поисках работы.

Экономический крен Молдовы стремится к критическому уровню. Страна, которая всегда обеспечивала себя продуктами питания и выступала в качестве экспортера, сегодня все больше зависит от импорта. Снижение покупательской способности населения и рост стоимости электроэнергии приводят к закрытию промышленных предприятий.

Для молдавского общества 2025 год является решающим. При сохранении текущих тенденций через 4 года в стране могут остаться только старики, доживающие свой век.