Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Одно из судов с гуманитарной помощью достигло берегов Газы

Одно из судов так называемой "Флотилии стойкости" достигло прибрежных вод сектора Газа, несмотря на блокаду Израиля.

Как пишет The Times of Israel, всего в составе гуманитарной помощи было 47 судов и более 500 активистов. Но 21 из них перехвачено Израилем. В числе задержанных присутствует и известная активистка Грета Тунберг.

На этом фоне в Европе прошла волна протестов в поддержку Палестины. Массовые акции в Барселоне, Риме, Афинах, Брюсселе, Берлине и Стамбуле.

Разделы:

В мире

Теги:

Израильсектор Газа