Огненная стихия: сразу несколько стран страдают от лесных пожаров

Cразу в нескольких странах мира продолжается борьба с лесными пожарами.

В Турции огонь полыхает в части районов, включая Измир, Манису, Болу и Хатай. На борьбу со стихией брошено более 40 единиц воздушной техники. Накануне удалось ликвидировать возгорание в провинции Чанаккале.

Согласно данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, с начала 2025 года в стране произошло более 4,4 тыс. пожаров, в результате которых пострадало свыше 50 тыс. га леса. В 90 % случаев причиной пожаров стал человек.

Активную борьбу с огнем ведут пожарные Греции. В стране в настоящее время зафиксировано свыше 100 случаев возгорания, 60 из них произошли за минувшие сутки. Для борьбы со стихией Афины запросили помощь у Евросоюза. Ситуацию усугубляют прогнозы синоптиков: в ближайшие дни в стране будет наблюдаться жара с сильными порывами ветра.

Тысячи человек эвакуированы сразу в нескольких районах Испании. В объятиях стихии находятся Кастилия, Леон, Андалусия. Огонь подобрался к жилым районам пригорода столицы страны. Пожарные работают как в воздухе, так и на земле.