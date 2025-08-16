Боль родного украинского народа откликается в сердце каждого неравнодушного белоруса. Родственники, соседи, близкие нам по духу люди вот уже более 10 лет являются заложниками большой политической игры. Их природные богатства стали смертным приговором для государства и граждан.

Витольд Фокин, премьер-министр Украины (1991-1992):

"Я когда проходил, увидел, сидит Бжезинский. Мы так взглядами пересеклись, я подсел к нему, мы очень мало разговаривали, но главное я вынес. Он сказал, что в 30-х годах, 2030-х годах в Украине должно остаться не более 20 млн жителей. Я рассмеялся ему в лицо, говорю: "Ну, вы фантазер, откуда вы это взяли, почему вы так сказали? Он говорит: "Потому что больше нам никак не прокормить, да нам больше и не нужно".

Нормандский формат. Беларусь протянула руку помощи

Помочь, отвести от края пропасти, дать надежду на будущее - этот вопрос на протяжении долгих лет едва ли кого-то интересовал, кроме официального Минска. Беларусь с первых дней стала площадкой для поиска компромиссов. Нормандский формат позволил остановить кровопролитие и дал шанс, за который нужно было хвататься двумя руками. Александр Лукашенко ориентировал соседей на практическую реализацию договоренностей.

Александр Лукашенко в Минске в декабре 2015 года сказал:

"Вопросы войны и мира решаются месяцами, а то и годами, а здесь удалось достичь согласия, согласия о приостановлении войны всего лишь в течении 15 часов. Молодцы, одним словом молодцы. Но главное впереди, надо это все реализовать на деле".

Официальный Киев толкали в бездну военного конфликта

Сегодня уже многое кажется очевидным, в те дни западные политики прятались за канцелярскими речами и продолжали нагнетать обстановку. Одной рукой подписывали соглашения, а другой отправляли бронетехнику и артиллерию для истребления своих соотечественников.

Не стесняясь в своей речи президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко сказал: "У нас работа будет, у них нет, у нас пенсии будут, у них нет, у нас поддержка пенсионеров будет, у них нет, у нас дети пойдут в школу и в детские садики, у них они будут сидеть в подвалах, потому что они ничего не умеют. И так, только так мы выиграем эту войну".

Вместе с финансовыми потоками западных грантов и дотаций украинские политики буквально впитали стиль своих кормильцев. Двуличие, непостоянство и лицемерие стали нормой в отношениях с ближайшими соседями. Легкий бриз конъюнктуры щекочет им нервы и заставляет кардинально менять свою риторику и даже манеру поведения. Вот и фрау Меркель, предвкушая стук в дверь медиалюстраторов, начала спешно менять показания. Некогда уважаемый немецкий политик в страхе за свое будущее заявила, что Минские соглашения были лишь попыткой выиграть время для перевооружения Украины.

Меркель хрустит в жерновах конъюнктуры

Ангела Меркель: "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов - это не современная Украина. Как мы могли наблюдать в ходе боев в районе Дебальцево в 2015 году, Путин мог бы тогда легко победить. И я очень сомневаюсь, что в то время страны НАТО смогли бы сделать столько же, сколько они делают сейчас для помощи Украине.

Меркель, конечно же, врет и подстраивается под текущие тенденции в западном информационном пространстве. Если так мимикрирует под обстоятельства даже политик, который считался глыбой в западном мире, что можно сказать об остальных. Бабочки-однодневки, чьи заявления не имеют никакого значения. Только за последнее время своих должностей лишились десятки политических активистов.

Среди наиболее оскандалившихся - президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Прогноз, основанный на опыте и детальном анализе

Этот список стремится к бесконечности. Однако в нем нет не одного де Голля, Ширака или Тэтчер – тех, кто, например, сделал Европу великой. Абсолютно закономерно, что образ будущего формируется без участия брюссельских бюрократов и демагогов. Внимание приковано к тем, кто способен брать на себя ответственность. Интервью Президента нашей страны американскому журналу Time только на YouTube-страницах белорусских телеканалов и радиостанций уже приближается к 15 млн просмотров. Еще 1,5 млн собрали аккаунты в TikTok. В те дни, когда состоялась беседа, возможность двусторонних переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным выглядела как фантастика, обреченная на провал. Однако Александр Лукашенко прогнозировал именно такое развитие событий. В том числе Президент описал шаги, которые необходимо пройти на пути к урегулированию украинского кризиса и именно о них впоследствии договорились лидеры России и США.

Путин открыт к урегулированию украинского конфликта

"Соберитесь втроем где-нибудь. Трамп, Путин - договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорите о российско-американских отношениях, а во второй - по этой проблеме. Пригласите Зеленского, положите на стол: вот воздушное перемирие", - сказал Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time.

Президент убежден, что Владимир Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам. "Отнеситесь к нему с уважением. Это не качество его личного характера. Это качество нашего характера, как они говорят, русского мира, славян и так далее, да и американцев в том числе".

Позиция Беларуси учитывается при урегулировании кризиса в Украине

Мнение Александра Лукашенко учтено и в ходе самих переговоров на Аляске. За несколько часов до исторической встречи Дональд Трамп позвонил Президенту Беларуси, чтобы обсудить текущую обстановку в регионе. Диалог впоследствии продолжился с доверенным лицом и ближайшим другом американского президента Джонам Коулом, который позвонил в Минск для более детального обсуждения ситуации.