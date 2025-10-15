Около 60 тыс. свиней уничтожили из-за африканской чумы в Эстонии

1 октября в Эстонии объявили о прекращении объявленной из-за африканской чумы свиней чрезвычайной ситуации. На данный момент все свиньи на пострадавших фермах уничтожены, была проведена первичная дезинфекция. Тем не менее Департамент сельского хозяйства и продовольствия предупреждает, что опасность еще не миновала и необходимо готовиться к следующему сезону, поскольку усилилось распространение заболевания среди кабанов в лесах. Если с января по май болезнь была выявлена у 43 животных, то с июня по 10 октября - у 158, а к настоящему моменту - более чем у 200. По словам Калды, распространение болезни среди кабанов ускорялось на протяжении всего второго полугодия. Он предупредил, что существует значительный риск повторной активизации африканской чумы свиней с потеплением весной следующего года.