Около 60 тыс. свиней уничтожили из-за африканской чумы в Эстонии
В Эстонии уничтожили порядка 60 тыс. свиней из-за распространения африканской чумы, сообщают эстонские СМИ.
Глава отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Эстонии Олев Калда заявил, что в этом году зараженными оказались 11 ферм и для предотвращения дальнейшего распространения болезни пришлось уничтожить около 60 тыс. домашних свиней. Он добавил, что продолжаются подготовительные работы по строительству забора вокруг места захоронения в Метскюла.
1 октября в Эстонии объявили о прекращении объявленной из-за африканской чумы свиней чрезвычайной ситуации. На данный момент все свиньи на пострадавших фермах уничтожены, была проведена первичная дезинфекция. Тем не менее Департамент сельского хозяйства и продовольствия предупреждает, что опасность еще не миновала и необходимо готовиться к следующему сезону, поскольку усилилось распространение заболевания среди кабанов в лесах. Если с января по май болезнь была выявлена у 43 животных, то с июня по 10 октября - у 158, а к настоящему моменту - более чем у 200. По словам Калды, распространение болезни среди кабанов ускорялось на протяжении всего второго полугодия. Он предупредил, что существует значительный риск повторной активизации африканской чумы свиней с потеплением весной следующего года.
Фото БЕЛТА