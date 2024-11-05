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Олаф Шольц неожиданно прибыл в Киев

Олаф Шольц неожиданно прибыл в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал в Киев впервые за последние 2,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Глава германского правительства встретится с Владимиром Зеленским. Шольц приехал в Киев на поезде, о его визите заранее не сообщалось по причинам безопасности. Канцлер ФРГ анонсировал, что в декабре Берлин поставит Украине вооружений на 650 млн евро.

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