ООН: не менее 21 тыс. детей стали инвалидами из-за действий Израиля в Газе

Не менее 21 тыс. детей получили инвалидность из-за действий Израиля в Газе. При этом более 40 тыс. несовершеннолетних в анклаве получили "травмы, имеющие отношение к войне". Такие данные озвучили на брифинге в Женеве эксперты Комитета ООН по правам инвалидов.

Отмечается, что всего с 7 октября 2023 года почти 160 тыс. жителей Газы получили травмы, более 25 % из них рискуют остаться инвалидами на всю жизнь.