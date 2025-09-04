3.70 BYN
ООН: не менее 21 тыс. детей стали инвалидами из-за действий Израиля в Газе
Автор:Редакция news.by
Не менее 21 тыс. детей получили инвалидность из-за действий Израиля в Газе. При этом более 40 тыс. несовершеннолетних в анклаве получили "травмы, имеющие отношение к войне". Такие данные озвучили на брифинге в Женеве эксперты Комитета ООН по правам инвалидов.
Отмечается, что всего с 7 октября 2023 года почти 160 тыс. жителей Газы получили травмы, более 25 % из них рискуют остаться инвалидами на всю жизнь.
По последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 63 тыс., еще 367 местных жителей, в том числе 131 ребенок, умерли от голода.