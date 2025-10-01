3.65 BYN
ООН обеспокоена давлением на православных в Украине
Автор:Редакция news.by
ООН официально выразила обеспокоенность по поводу масштабного давления на Украинскую православную церковь. 5 спецдокладчиков по вопросам религиозной свободы и прав человека заявили, что действия украинских властей в отношении УПЦ могут нарушать фундаментальные международные нормы.
Дополнительный повод для тревоги - решение киевского режима лишить украинского гражданства митрополита Онуфрия, духовного лидера УПЦ. Епископат церкви уже обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть этот шаг, назвав его угрозой для религиозного мира в стране.
Напомним, не менее 1,5 тыс. храмов канонической Украинской православной церкви захвачено раскольниками.
Фото РИА Новости