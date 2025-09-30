Оппозиция Молдовы не признала итоги выборов и готовится к протестам

Оппозиционный Патриотический блок не признал результаты парламентских выборов в Молдове, заявив о намерении добиваться их пересмотра через судебные инстанции и акции протеста, сообщает ТАСС.

"Эти выборы нельзя назвать свободными и справедливыми. Они стали демонстрацией политического произвола, трусости власти и цинизма подконтрольного ЦИК. <...> Патриотический блок будет добиваться правды в ходе уличных акций протеста, в судах, а при необходимости - и в Конституционном суде", - говорится в заявлении объединения.

Там сообщили, что в ходе избирательной кампании в Центральную избирательную комиссию было подано 45 жалоб на нарушения, еще 10 - в день голосования в связи с незаконной агитацией со стороны высших должностных лиц, организованной перевозкой избирателей за рубежом, препятствованием голосованию избирателей из непризнанного Приднестровья.

Оппозиция также обратила внимание на снятие с выборов в день голосования партий "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы". "Около 30 тыс. бюллетеней (примерно 2 % голосов) были признаны недействительными, что сыграло на руку правительству", - уточнили в Патриотическом блоке.

Наблюдатели от ОБСЕ также отметили, что законы, на основании которых от выборов были отстранены две партии, не соответствуют международным стандартам.

Согласно предварительным данным, по итогам парламентских выборов правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок получает 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6.