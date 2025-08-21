Оппозиционная партия "Великая Молдова" под руководством экс-прокурора Виктории Фуртунэ критикует правительство за привлечение многомиллиардных международных кредитов, которые, по ее мнению, не приносят ощутимой пользы гражданам, пишет РИА Новости.

Европейский парламент одобрил весной "План роста для Молдавии" на 1,9 млрд евро - 400 млн в виде грантов и 1,5 млрд в виде льготных кредитов.

В июле Евросоюз разблокировал часть средств из этого плана помощи. Средства переводятся траншами в 2025-2027 годах при соблюдении демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ.

"Правительство взяло кредиты на миллиарды евро от международных партнеров, не принося реальной пользы населению. Полученные средства служат для выполнения требований международных организаций, так в частности, МВФ, не для улучшения качества жизни граждан", - говорится в распространенном для СМИ сообщении политсилы.

В заявлении отмечается, что реформы, навязываемые внешними партнерами, включая МВФ и Евросоюза, "фактически направлены на подчинение молдавской экономики".

В качестве примера партия приводит курс на "энергетическую независимость", который привел к удорожанию тарифов для населения через отказ от более дешевых восточных ресурсов в пользу европейских корпораций.

"Предлагаем организовать общенациональный референдум, чтобы позволить народу решить, какие финансовые обязательства являются справедливыми, а какие должны быть отменены", - отметили в политисле.

С 2021 года Молдова начала отказываться от прямых поставок российского газа от "Газпрома" и начала закупать энергоресурсы на европейских биржах через государственную компанию Energocom.

По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, в результате отказа от прямых поставок Молдова вынуждена закупать энергоресурсы на европейском рынке по завышенным ценам, вследствие чего бюджет республики ежегодно теряет свыше 1 миллиарда евро.

Отношение жителей Молдовы к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46 % граждан, против - 49,54 %.

При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.

Ранее власти Молдовы перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.

Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.