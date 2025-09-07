3.70 BYN
Опрос: 75 % немцев недовольны работой Мерца
Автор:Редакция news.by
Доверие к власти в Германии стремительно рушится. Свежий опрос ARD показал, что 75 % немцев недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его кабинета. За месяц уровень поддержки упал еще на 7 %.
Главной причиной кризиса эксперты называют постоянные разногласия в коалиции - от споров о судье Конституционного суда до жесткой миграционной политики, военных расходов и сокращения соцвыплат. Теряет доверие и канцлер Мерц. Его работу одобряет лишь треть граждан.
Любопытное сравнение: прошлое правительство во главе с Олафом Шольцем спустя те же четыре месяца у власти имело рейтинг 47 % - вдвое больше, чем у их преемников. А развалилось оно в ноябре 2024 года, достигнув рекордно низких 14 %.