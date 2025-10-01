Англосаксы толкают Европу к войне. Именно к этому приведет вступление Украины в ЕС. Это заявил венгерский премьер Виктор Орбан по прибытии на неформальный саммит ЕС в Копенгагене. По его словам, Украина не является суверенным государством и ей не место в Евросоюзе.

"У них нет денег на содержание самих себя. Мы платим армии, мы платим госаппарату, мы платим пенсии, мы платим за все. Если вам платит кто-то другой, вы не суверенная страна. Это не моральное утверждение, это просто финансовый факт, понимаете? В Венгрии у нас был референдум, народ проголосовал против. Так что это не моя политическая позиция, что мы не поддерживаем членство Украины. Это решение венгерского народа. Мы демократическая страна. Знаете, в отличие от многих других стран, когда у нас возникают важные вопросы, мы вовлекаем людей в принятие решений, например, по вопросам миграции, гендеров, членства Украины, войны и прочего".