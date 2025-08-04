НАТО готовит почву для рекордного раздувания своих оборонных бюджетов. Страх как стратегия: зачем европейцев готовят к войне?

Европа выбрала путь глобальной милитаризации и гонки вооружений. Местные СМИ пестрят материалами о возможном конфликте на континенте. Временной горизонт не скрывается.

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

2027 год - у жителей Европы от этой даты уже проступает холодный пот. Без стеснений местные разведки уже давно называют конкретные даты и запугивают жителей сада, дабы у них не возникало вопросов относительно баснословных трат на оружие. Они активно продолжают тему якобы российской угрозы, и чем дальше, тем опаснее игра. Ведь с каждым днем вместе с градусом напряженной риторики возрастает и количество провокаций со стороны Запада.



Еще в мае Bloomberg писал о грядущем "нападении" России на Прибалтику через полгода. Позже Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции опубликовал обновленную доктрину. В документе говорится о высокой вероятности начала в Европе масштабного вооруженного конфликта к 2030-му.



Британская The Times пророчила то же самое в 2027-м. О том, что этот же год может стать переломным моментом в мировой безопасности, заявил и польский министр обороны.



Премьер-министр Норвегии также призывает норвежцев быть готовыми к войне. Страны НАТО активно готовятся к конфликту, кратно увеличивая расходы на оружие. Военные учения на Балтике и мобилизация ресурсов подтверждают эту подготовку.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

"Мы знаем, что Россия восстанавливается огромными темпами. В настоящий момент они производят в четыре раза больше боеприпасов, чем вся НАТО. Вся их экономика находится на военном положении. В ближайшие годы они, возможно, достигнут такого уровня силы, что смогут предпринять какую-нибудь глупость. Мы должны быть уверены в том, что находимся на достаточном уровне, чтобы защитить территорию НАТО".

Оголтелый милитаризм - единственный шанс глобалистов для сохранения своих позиций. И война ими рассматривается в качестве лучшего способа борьбы с экономическим кризисом в своих карманах. А еще в таких условиях проще реализовать проект Новой Европы, обретающей явные имперские черты. "Весь мир уже ощущает холодный ветер войны", - отметил премьер Венгрии.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Европейский союз решил начать войну. Было заявлено, что даже если США уйдут, он продолжит поддерживать Украину. Это меня разочаровывает, поскольку ЕС был создан как мирный проект, а теперь он превращается в военный проект. Венгрия решила не вступать в войну. Тем не менее, ЕС решил, что Венгрия должна вступить в войну. Также было решено, что для этого у Венгрии должно быть правительство, дружественное как Украине, так и Брюсселю. Таков фон нынешней внутриполитической ситуации в Венгрии".