Разведка Украины не только следит за гражданами Венгрии, но и проникла в ряды местной проукраинской партии "Тиса". Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Киевский режим оказывает всестороннюю поддержку оппозиционным силам Венгрии для смены в стране власти. Активное вмешательство украинских спецслужб во внутренние дела и жизнь венгерских граждан обусловлено позицией Будапешта по двум ключевых вопросам: военному финансированию Киева, а также его вступлению в ЕС и НАТО. В обоих случаях Венгрия выступает против.