Орбан: В Брюсселе пытаются разжечь войну из-за Украины

Европа не остановит свои военные амбиции, еще раз подтвердил премьер-министр Венгрии по итогам встречи в Брюсселе. Виктор Орбан прямо обвинил брюссельских ястребов в намерении развязать войну из-за Украины.

"Ситуация серьезная. На столе лежат откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС, пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну", - заявил премьер Венгрии.

По мнению Орбана, саммит доказывает, что ближайшие месяцы будут связаны с угрозой войны. Венгерский лидер также заявил, что ему потребуется поддержка политического сообщества и каждого венгра, который хочет мира.