Оружейная отрасль Германии процветает: названы примерные результаты продаж за 9 месяцев 2025 года

Оружейная отрасль Германии процветает - объем продаж концерна Rheinmetall за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 20 % - до 7,5 млрд евро благодаря значительному увеличению странами НАТО расходов на оборону. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В целом же акции Rheinmetall с 2020-го рванули вверх на 1400 %. Активизируют свое участие в оборонном комплексе и другие немецкие крупнейшие предприятия - такие как производитель оружейной стали Salzgitter и автопоставщик Volkswagen-Porsche, а также изготовитель печатных станков Heidelberger. Многие из этих компаний в свое время были поставщиками вермахта.