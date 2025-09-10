Отказ от социалки: Европа делает ставку на оборонные расходы

Европейские чиновники урезают пенсии и пособия, а население, уставшее за постковидные годы, не готово к дальнейшей экономии. При этом расходы на оборону только растут.

"Сейчас в Европе обстановка хуже, чем в период COVID, в период локдауна, который очень сильно Европу потрепал. Все связано с внешней политикой и санкциями. Всем понятно, что это бумеранг. Европа сама разогнала у себя инфляцию санкциями и отказом от углеводородов из России. Безработица растет, потому что деловая активность спадает. Бизнес либо не расширяется, либо закрывается и тогда увольняет людей. Растет социальная нагрузка на бюджет, а социальный бюджет они режут в угоду обороне", - отметил главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.