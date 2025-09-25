3.64 BYN
Парламент Кыргызстана досрочно сложил свои полномочия
Парламент Кыргызстана объявил о досрочном самороспуске. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на сайт законодательного органа.
С инициативой досрочного сложения полномочий ранее выступила группа депутатов. Они аргументировали свое решение тем, что по Конституции страны следующие парламентские выборы должны были бы состояться в ноябре 2026 года, а президентские - спустя всего полтора месяца. По их мнению, это привело бы к дополнительной нагрузке на бюджет страны, а также к техническим и организационным трудностям для ЦИК.
В ходе голосования на заседании 25 сентября предложение инициативной группы поддержали 84 из 89 присутствующих депутатов. Согласно закону, нынешний состав парламента продолжит работу до объявления даты выборов в новый созыв, ее должен утвердить президент. Спикер кыргызского парламента после голосования заявил, что досрочные выборы должны состояться 30 ноября.