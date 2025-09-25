Парламент Кыргызстана досрочно сложил свои полномочия

С инициативой досрочного сложения полномочий ранее выступила группа депутатов. Они аргументировали свое решение тем, что по Конституции страны следующие парламентские выборы должны были бы состояться в ноябре 2026 года, а президентские - спустя всего полтора месяца. По их мнению, это привело бы к дополнительной нагрузке на бюджет страны, а также к техническим и организационным трудностям для ЦИК.