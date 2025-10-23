3.66 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Парламентские выборы в Аргентине решат судьбу президента Милея
Автор:Редакция news.by
Массовые протесты и в Аргентине: население нищает в результате ультралиберальных реформ президента. В настоящий момент за чертой бедности находится более половины жителей страны.
В ближайшие выходные пройдут выборы в парламент Аргентины, в связи с чем недовольные объявили тотальную мобилизацию. Трамп и Международный валютный фонд обещали Хавьеру Милею по 20 млрд долларов кредитов, однако деньги будут выданы лишь в случае победы сторонников действующего президента.
А победа эта крайне маловероятна: такого катастрофического положения в Аргентине еще не было. Милей призывает радоваться макроэкономической стабилизации, но стабильный доллар и низкая инфляция - слабое утешение для граждан.